Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı Kuveyt’te gerçekleşti

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıya Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Türkmenistan ve Tacikistan Dışişleri bakan yardımcıları, Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi katıldı.

Toplantıda ele alınan konular

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen toplantıda, Orta Asya ve Körfez Arap devletleri arasındaki ilişkilerin durumu ve perspektifleri ile tarafları ilgilendiren güncel meseleler ele alındı. Toplantıda, iki bölge arasındaki siyasi, güvenlik, ticari-ekonomik, yatırım, ulaştırma-lojistik, çevre koruma, yeşil enerji, kültürel-insani ve diğer alanlarda kapsamlı işbirliğinin güçlendirilmesiyle ilgili konular detaylıca gözden geçirilirken Afganistan meselesi ve Orta Doğu’daki durum da görüşüldü.

Temmuz 2023’te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi çerçevesinde varılan mutabakatların hayata geçirilmesi konuları ele alınan toplantıda, Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri liderlerinin gelecek ay Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenecek ikinci zirvesine hazırlıkla ilgili konularda da fikir alışverişinde bulunuldu.