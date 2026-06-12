Orta Doğu jeopolitik denkleminde İsrail ve Suriye hatlarındaki stratejik dönüşüm

Suriye’nin güney bölgelerinde ve Şam çeperinde yoğunlaşan yabancı paramiliter unsurların varlığı İsrail’in askeri karar alma mekanizmalarında birinci öncelikli tehdit algısı olarak değerlendiriliyor. Söz konusu asimetrik yapıların sınır hatlarına lojistik lojmanlar ve ileri karakollar inşa etme girişimleri nedeniyle Tel Aviv’in bu bölgeyi 'grileşmiş alan' olarak tanımladığı ve ilan edilmemiş askeri operasyonlar yürüttüğü kaydediliyor. Askeri istihbarat ağlarının anlık veri akışları doğrultusunda şekillenen bu önleyici operasyonel konseptin düşman unsurlara ait stratejik silah sistemleri, insansız hava aracı üsleri ve mühimmat depolarına yönelik nokta atışlı hava harekatlarıyla icra edildiği bildiriliyor. Bu askeri stratejinin temel amacının asimetrik tehditlerin İsrail sınırlarına entegre bir cephe hattı oluşturacak düzeyde yapısal bir askeri tahkimata dönüşmesini erkenden engellemek ve potansiyel bir konvansiyonel çatışma öncesinde düşman lojistik ağlarını yıpratmak olduğu vurgulanıyor.

Küresel güç dengeleri ve koordinasyon

Suriye hava sahasındaki askeri operasyonların sürdürülebilirliğinin bölgede aktif varlık gösteren küresel aktörlerle yürütülen hassas diplomatik ve askeri koordinasyon mekanizmalarına doğrudan bağlı olduğu ifade ediliyor. Özellikle Rusya Federasyonu’nun bölgedeki hava savunma mimarisi ve askeri üs varlığının İsrail Hava Kuvvetleri’nin operasyonel serbestisini sınırlayabilecek potansiyel bir de-konfliksiyon yani çatışmasızlık hattı kurulmasını zorunlu kıldığı belirtiliyor. Tel Aviv yönetiminin bir yandan Washington ile tam stratejik ve istihbari entegrasyonunu sürdürürken diğer yandan Moskova ile sahada sıcak bir çatışmayı önleyecek askeri iletişim kanallarını açık tutmaya azami özen gösterdiği aktarılıyor. Bu çok yönlü diplomatik denge arayışının taktiksel operasyonların meşruiyet tabanını korumayı hedeflediği, küresel güçlerin Suriye’deki varlık kaymalarına göre İsrail’in askeri angajman kurallarını anlık olarak revize etmesine olanak tanıdığı altı çizilen detaylar arasında yer alıyor.

Bölgesel askeri lojistiğin tasfiyesi

İsrail’in Suriye’deki askeri varlığı baskılama stratejisinin yalnızca doğrudan muharip unsurları değil bu unsurları besleyen uluslararası lojistik koridorları ve sivil altyapı transfer noktalarını da kapsadığı biliniyor. Şam ve Halep uluslararası havalimanlarının yanı sıra Akdeniz kıyısındaki liman tesisleri ve ana otoyol ağlarının zaman zaman askeri operasyonlarla işlevsiz hale getirilmesinin asimetrik güçlerin sofistike silah sistemlerine erişimini engelleme amacı taşıdığı kaydediliyor. Hava ikmal hatlarının kesintiye uğratılmasının askeri lojistiği daha yavaş ve takibi daha kolay olan kara rotalarına mecbur bıraktığı, bu durumun ise istihbarat birimlerinin hedef tespit süreçlerini kolaylaştırdığı belirtiliyor. Lojistik ve ikmal hatlarına yönelik bu sistematik yıpratma stratejisinin karşı ittifakın Suriye topraklarını stratejik bir askeri geçiş üssü olarak kullanma maliyetini tırmandırdığı ve bölgedeki askeri komuta kontrol kabiliyetini yapısal olarak zayıflattığı rapor ediliyor.