Orta Doğu’da ateş çemberi: Guterres’ten küresel güvenlik uyarısı!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki askeri tırmanışın uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek taraflara diplomasi çağrısında bulundu.

Siviller için acil müdahale vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu'da derinleşen krizin küresel etkilerine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Genel Sekreter, bölgedeki mevcut askeri hareketliliğin uluslararası barış ve güvenliği doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaştığını ifade etti. Çatışmaların sivil halk üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çeken Guterres, insani acıların dindirilmesi için askeri operasyonların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Guterres, yaptığı değerlendirmede durumun kontrolden çıkma riski taşıdığına işaret ederek tüm tarafları Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk kurallarına uymaya davet etti. Şiddetin sona erdirilmesi ve kalıcı çözüm için diplomatik müzakere kanallarının ivedilikle açılması gerektiğini belirten Genel Sekreter, uluslararası toplumu tırmanışı durdurmak adına ortak bir tutum sergilemeye çağırdı.