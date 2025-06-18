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Orta Doğu'da gerilim sürüyor! Kanada'dan vatandaşlarına seyahat uyarısı

Kanada hükümeti, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların artması üzerine vatandaşlarını Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerine seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Orta Doğu'da gerilim sürüyor! Kanada'dan vatandaşlarına seyahat uyarısı
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Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile İran arasındaki gerilimin yakından izlendiği ancak şuana kadar herhangi bir Kanadalının bu gelişmelerden ölü ya da yaralı olarak etkilenmediği kaydedildi.

Kanada, vatandaşlarını Orta Doğu'da bazı bölgelere seyahat etmeme konusunda uyardı

Açıklamada, Kanada vatandaşlarına İran, Irak, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze, Suriye, Yemen, Lübnan ve Ürdün dahil bölgedeki ülkelere ve bazı bölgelere seyahat etmemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Artan çatışmalar ve bunun siviller üzerindeki etkisinden endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." denildi.

Ayrıca açıklamada, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kaygıların çözümünde diplomatik çabaların desteklendiğini belirtilerek, "Müzakereler, endişelerin giderilmesinde en etkili ve sürdürülebilir yoldur." ifadesini kullanıldı.

Kanada'nın yurt dışındaki Kanadalılar kayıt hizmetine göre Orta Doğu’da 82 binden fazla kayıtlı Kanadalı bulunuyor.

Olası risklere karşı Kanada, 16 Haziran’da Tel Aviv ve Ramallah’taki diplomatik misyonlarında görevli çalışanlar ile 20 aile ferdini geçici olarak güvenli bir üçüncü ülkeye tahliye etmişti.

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