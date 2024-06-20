Orta Doğu'da Güney Kıbrıs gerilimi: İsrail'den 'İran'ı hemen durdurmalıyız' çıkışı

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ilgili açıklamaları Orta Doğu'da gerilimi daha da artırdı.

Nasrallah'ın sözlerinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz İran'ı işaret etti.

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran’ın füzelerinin Avrupa ülkelerini ve tüm özgür dünyayı tehdit ettiğini" savundu.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın dünkü konuşmasına atıfla GKRY’yi “saldırmakla tehdit ettiğini” söyleyen Katz, “Çok geç olmadan İran'ı hemen durdurmalıyız.” ifadelerine yer verdi.

Katz ayrıca, paylaşımında ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un yanı sıra Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'un X sosyal medya hesaplarını da etiketledi.

Rumlardan açıklama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides, Nasrallah’ın sözlerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hizbullah liderinin açıklamalarını okuduğunu ifade eden Christodoulides, “Buna cevabım, Güney Kıbrıs’ın savaşa hiçbir şekilde dahil olmadığıdır. Güney Kıbrıs sorunun değil çözümün bir parçasıdır. Örnek olarak (Gazze'ye) insani koridor aracılığıyla ortaya konan rolümüz, yalnızca Arap dünyası tarafından değil, tüm uluslararası toplum tarafından bilinmektedir.” dedi.

Christodoulides, hem Lübnan hükümeti hem de İran hükümeti ile bir iletişim kanalı bulunduğunu belirtti.

Nasrallah'ın açıklamalarından endişe duyup duymadığı sorulan Christodoulides, söz konusu açıklamaların hoş olmadığını, ancak bu açıklamaların Kıbrıs'ın askeri operasyonlara katıldığı imajını verme girişimiyle örtüşmediğini söyledi.

Christodoulides Nasrallah'ın ifadeleri hakkında yabancı liderlerle temas kurup kurmadığına ilişkin ise, “Elbette, diplomatik yol üzerinden kuruldu. Ancak tekrar ediyorum, Güney Kıbrıs’ın eylemleri gizli değil, açık bir şekilde yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekûn saldırıda GKRY’nin havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulunmuştu. (AA-İHA)