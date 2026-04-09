Orta Doğu’da kırılgan ateşkesin sürmesi bekleniyor

Jefferies küresel ekonomisti Mohit Kumar, Orta Doğu’daki kırılgan ateşkese rağmen tarafların anlaşmayı sürdürmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Kumar, "Artık her iki taraf da ateşkesi istiyor çünkü savaşın devamı her iki taraf için de olumsuz sonuçlar doğuruyor" ifadelerini kullandı.

Kumar, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın devamı için kendi tabanı olan MAGA hareketinden destek görmediğini, bu nedenle anlaşmaya yöneldiğini belirtti. İran’ın ise yıkılmış bir ekonomiyle karşı karşıya olduğunu ve bunun ileride bir ayaklanmaya zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

"Tarafların çıkarları göz önüne alındığında, zoraki bir ateşkesin korunacağına inanıyoruz" diyen Kumar, mevcut koşulların ateşkesin sürmesini sağlayacağını vurguladı.