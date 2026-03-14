Küresel diplomasi trafiğinin en kritik hattı olan Orta Doğu krizi, Rusya’nın yaptığı son açıklamalarla yeni bir boyuta evrildi. Rusya Dışişleri kanadından yükselen bu sert çıkış, bölgedeki askeri hareketliliğin artık sadece sınır güvenliğiyle sınırlı kalmadığını, aksine tüm coğrafyayı hedef alan bütüncül bir stratejiye dönüştüğünü tescilliyor.

Bölgesel istikrar doğrudan hedefte

Washington ve Tel Aviv hattında yürütülen ortak askeri projeksiyon, Orta Doğu’nun hassas dengelerini sarsacak bir "kaotik uçurum" yaratma potansiyeli taşıyor. Egemen devletlerin toprak bütünlüğüne yönelik bu müdahaleler, bölgeyi kontrolsüz bir tırmanış sarmalına hapsederken; özellikle Arap devletlerinin bu çatışma iklimine dahil edilme çabaları, krizin bölgesel bir felakete dönüşme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Diplomasiden askeri tahkimata keskin geçiş

Sahadaki gerçekler, diplomatik çözüm arayışlarının yerini ağır askeri yığınaklara bıraktığını net bir şekilde kanıtlıyor. Moskova perspektifinden bakıldığında; sivil altyapıların ve kritik enerji hatlarının tehdit altında olması, küresel güvenlik mimarisini de temelinden sarsıyor. Bu tablo, sadece yerel bir çatışmayı değil, dünya genelinde ekonomik ve insani krizleri tetikleyecek tehlikeli bir süreci işaret ediyor.

Jeopolitik kırılma ve yeni statüko

Bölgedeki askeri yığınakların kalıcı bir statükoya dönüşme eğilimi, Washington’un müdahaleci politikalarına karşı Rusya’nın dengeleyici bir çıkış yapmasını zorunlu kıldı. Orta Doğu’nun geleceği için önerilen kolektif güvenlik modelleri masadayken, sahadaki sert tutumun sürmesi durumunda diplomatik kanalların tamamen işlevsiz kalabileceği öngörülüyor.