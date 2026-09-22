Orta Doğu'da savaşın bilançosu: ABD, 5 milyar dolarlık fona hazırlanıyor

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ABD-İsrail ile İran arasındaki askeri gerilimlerin Orta Doğu'daki enerji hatlarında yarattığı tahribat sonrası Washington yönetimi harekete geçti. ABD'nin, bölgedeki enerji tesislerinin yeniden inşasını desteklemek maksadıyla kurulması planlanan yeni fona 5 milyar dolarlık doğrudan kaynak aktarma teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Toplam hedef 10 milyar dolar

Söz konusu finansal mekanizma kapsamında Washington yönetimi, sekiz Orta Doğu ülkesinden kendi sağladığı miktara denk katkı talep ediyor. Bu adımla birlikte kurulacak ortak yatırım fonunun toplam hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Müzakere süreci devam ediyor

ABD'li yetkililerden alınan bilgilere göre, fona dair detaylı şartlar ve uygulama takvimi üzerindeki görüşmeler henüz tamamlanmadı. Taraflar arasında yürütülen müzakerelerin seyrine bağlı olarak paket metninde ve katılım koşullarında değişiklikler olabileceği kaydedildi.