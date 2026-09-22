Orta Doğu'da savaşın bilançosu: ABD, 5 milyar dolarlık fona hazırlanıyor
ABD yönetiminin, İsrail-İran çatışmaları nedeniyle Körfez bölgesinde hasar gören enerji altyapılarını yenilemek için 5 milyar dolarlık fon katkısı sunmayı önerdiği öne sürüldü. Bölge ülkelerinin de katılımıyla toplam büyüklüğünün 10 milyar dolara ulaşması hedeflenen dev paket için görüşmeler sürüyor.
ABD-İsrail ile İran arasındaki askeri gerilimlerin Orta Doğu'daki enerji hatlarında yarattığı tahribat sonrası Washington yönetimi harekete geçti. ABD'nin, bölgedeki enerji tesislerinin yeniden inşasını desteklemek maksadıyla kurulması planlanan yeni fona 5 milyar dolarlık doğrudan kaynak aktarma teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Toplam hedef 10 milyar dolar
Söz konusu finansal mekanizma kapsamında Washington yönetimi, sekiz Orta Doğu ülkesinden kendi sağladığı miktara denk katkı talep ediyor. Bu adımla birlikte kurulacak ortak yatırım fonunun toplam hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması planlanıyor.
Müzakere süreci devam ediyor
ABD'li yetkililerden alınan bilgilere göre, fona dair detaylı şartlar ve uygulama takvimi üzerindeki görüşmeler henüz tamamlanmadı. Taraflar arasında yürütülen müzakerelerin seyrine bağlı olarak paket metninde ve katılım koşullarında değişiklikler olabileceği kaydedildi.