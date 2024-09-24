Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! İsrail bu kez de Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail basınında yer alan habere göre İsrail ordusu, Suriye'nin Tartus kentine hava saldırısı düzenledi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail Gazetesi Haaretz'in haberine göre 2011'den bu yana Suriye'deki şiddet olaylarını izleyen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye kıyısındaki Tartus'a saldırı düzenlediğini bildirdi.
Gözlemevi, ülkenin hava savunmasının saldırıyı engellediğini bildirdi.
Şehirde çok sayıda patlama sesinin duyulduğu bildirildi.
Tartus’ta Rusya Donanması’na ait askeri üs bulunurken, saldırıda can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
Dünya