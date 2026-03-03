Orta Doğu’da uçuş kaosu sürüyor

Orta Doğu’da devam eden gerilim, bölgedeki hava ulaşımını büyük ölçüde etkiliyor. Güvenlik nedeniyle bazı ülkeler hava sahasını kısmen veya tamamen kapatırken, bu durum yolcu ve kargo taşımacılığında aksamalara yol açıyor.

Havayolu şirketleri, mevcut seferleri iptal etmek zorunda kalırken, alternatif rotalar ve ek sefer planları üzerinde çalışıyor. Yolcular, uçuş iptalleri nedeniyle planlarını yeniden düzenlemek ve rezervasyonlarını değiştirmek durumunda kalıyor.

Ekonomik ve operasyonel etkiler

Uçuş iptalleri, bölge ekonomisini de etkiliyor. Turizm, ticaret ve lojistik sektörleri, gecikmeler ve rotaların uzaması nedeniyle ek maliyetlerle karşı karşıya. Ayrıca, bazı havaalanları uzun süreli operasyonel aksaklıklar yaşarken, havayolu şirketleri güvenlik ve operasyonel önlemleri artırmak zorunda kaldı.

Yetkililer, yolculara uçuş durumlarını güncel olarak takip etmelerini tavsiye ediyor. Bazı havayolları ise müşterilerine iptal ve erteleme konusunda destek sağlamak için çağrı merkezlerini güçlendirdi. Hava sahasındaki belirsizlik, önümüzdeki günlerde bölgedeki uluslararası seferlerin güvenli ve zamanında gerçekleştirilmesi konusunda risk oluşturuyor.