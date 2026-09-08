Orta Doğu'da yeni dönem: Çin Başbakanı Li Qiang Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Pekin’de gerçekleşen kritik zirvede, Çin Başbakanı Li Qiang ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani bir araya geldi. Küresel ve bölgesel konuların masaya yatırıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve ekonomik iş birliğinin daha da ileriye taşınması kararlaştırıldı.

Görüşmede Katar'ın Çin için Orta Doğu ve Körfez bölgesinde önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'in Doha ile iletişimi ve koordinasyonu artırmaya hazır olduğunu ifade etti. Li, iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine destek vermeyi sürdüreceğini ve ikili ilişkileri daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Enerji, yapay zeka ve altyapıda yüksek kaliteli iş birliği

Gelişim stratejilerinin uyumlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Li Qiang, Kuşak ve Yol iş birliğinin yüksek kalitede ilerletilmesini çağırdı. Çin Başbakanı; geleneksel enerji, yeni enerji kaynakları, altyapı, yapay zeka ve finans alanlarındaki ortaklığın derinleştirilerek karşılıklı fayda sağlayan sonuçların hedeflendiğini belirtti.

Karşılıklı yatırımlar ve güvenli kalkınma ortamı

Çin’in, Katar’dan gelecek yatırımları memnuniyetle karşıladığını belirten Li, daha fazla Çinli şirketin de Katar’da yatırım yapmasını desteklediklerini ifade etti. Katarlı makamların Çinli işletmeler için sağlam bir kalkınma ortamı sunmaya devam etmesi ve ülkedeki Çin vatandaşları ile projelerin güvenliğini sağlaması yönündeki beklentisini dile getirdi.

Kültürel temaslar ve panda araştırmaları

Görüşmede halklar arası ve kültürel etkileşimin artırılmasına da değinildi. Kültür, eğitim, dev panda koruma ve araştırma konularını kapsayan temasların iki ülke halklarını birbirine daha da yakınlaştıracağı vurgulandı. Li ayrıca Çin’in, Katar’ın Orta Doğu’daki arabuluculuk çabalarını desteklediğini ve bölgede barışın sağlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ekledi.

Katar’dan "altın on yıl" mesajı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ise Çin ile ilişkilere büyük değer verdiklerini, iki ülkenin karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde kazan-kazan ilkesiyle hareket ettiğini belirtti.

Al Sani, ekonomi, ticaret, yüksek teknoloji ve ileri imalat alanlarında pratik iş birliğini derinleştireceklerini ve ikili ilişkilerin bir sonraki "altın on yılını" birlikte kucaklayacaklarını ifade etti. Çin'in Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlama yönündeki adımlarını takdirle karşıladıklarını belirten Al Sani, Katar'ın çatışmaları diyalog yoluyla çözme kararlılığında olduğunu aktardı.