Orta Doğu'daki kriz havayollarını vurdu: Delta'dan kâr revizyonu

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Delta Air Lines, 2026 yılı düzeltilmiş hisse başına kazanç beklentisini 5,10 ila 5,60 dolar aralığına çektiğini duyurdu. Şirket daha önce temmuz ayında bu aralığı 6,50-7,50 dolar olarak belirlemişti. Yapılan bu revizyonun arkasında, küresel çapta tırmanan yakıt maliyetlerinin şirket üzerindeki baskısı yer aldı.

Milyarlık ek yakıt maliyeti ve bilet fiyatları

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji piyasalarına yansıması havayolu devini de vurdu. Delta, 2025 yılına kıyasla bu yıl yaklaşık 6 milyar dolarlık ek yakıt maliyeti üstlenmesini bekliyor. Şirketin düzeltilmiş yakıt giderleri yıllık bazda yüzde 62 oranında artarak 4,1 milyar dolara ulaştı. Öte yandan CEO Ed Bastian, güçlü ABD ekonomisinin desteğiyle bilet fiyatlarının yüksek seyrettiğini ve uçuş talebinin dayanıklılığını koruduğunu ifade etti.