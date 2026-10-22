Orta sınıf yaşamak bile lüks oldu, İngiltere'de yıllık maliyet 216 bin sterline ulaşıyor

İngiltere’de orta sınıf olarak tanımlanan yaşam standardını sürdürmenin maliyeti, ailelerin konut tercihlerine, çocuklarının eğitimine ve emeklilik planlarına göre önemli ölçüde değişiyor. Financial Times’ın hazırladığı analizde, farklı gelir ve harcama düzeylerine sahip üç aile üzerinden yıllık bütçeler hesaplandı.

Hesaplamalar, orta sınıf yaşamın tek bir gelir seviyesine karşılık gelmediğini ortaya koyuyor. Daha mütevazı bir yaşam standardı için yıllık 56 bin sterlinlik harcama bütçesi öngörülürken, daha yüksek konfor ve özel eğitim gibi giderlerin dahil olduğu yaşam biçimlerinde bu tutar 216 bin sterline kadar çıkıyor.

İlk aile için 72 bin sterlin brüt gelir gerekiyor

Manchester’da üç yatak odalı yarı müstakil bir evde yaşayan Lowe ailesi, hesaplamanın ilk örneğini oluşturuyor. Ailenin yıllık harcama bütçesi 56 bin sterlin olarak belirlenirken bu yaşam standardını karşılamak için vergi öncesinde 72 bin sterlin gelir gerekiyor. Hesaplamada, eşlerden birinin tam zamanlı çalışması ve emeklilik planına maaşının yüzde 10’u oranında katkı yapması da dikkate alınıyor. Bu örnek, orta sınıf yaşamın daha temel bir düzeyinde bile konut ve uzun vadeli finansal güvence gibi kalemlerin gelir ihtiyacını artırdığını gösteriyor.

Özel okul ve konut tercihleri bütçeyi büyütüyor

Güney Londra’da dört yatak odalı yarı müstakil bir evde yaşayan Middleton ailesinin harcamaları daha yüksek bir düzeye ulaşıyor. Bir çocuğun indirimli ücretle özel okula, diğerinin devlet ortaokuluna gittiği aile için yıllık harcama bütçesi 99 bin sterlin olarak hesaplanıyor. Ailenin vergileri, emeklilik katkılarını ve yaşam giderlerini karşılayabilmesi için yıllık 150 bin sterlin brüt gelire ihtiyacı bulunuyor.

Kuzey Londra’da beş yatak odalı müstakil bir evin yanı sıra Cornwall’da kır evi bulunan Uppingham ailesinde ise maliyet çok daha yüksek. İki çocuğun tam ücretli özel gündüz okullarına devam ettiği bu aile için yıllık harcama bütçesi 216 bin sterline, gerekli brüt gelir ise 436 bin sterline ulaşıyor.

Orta gelir grubunun harcama gücü yüzde 25 geriledi

Analizde öne çıkan bir diğer unsur, orta gelir grubunun son yıllarda yaşadığı alım gücü kaybı oldu. İngiltere’de orta harcama grubunun reel harcama gücü son 10 yılda yaklaşık yüzde 25 azaldı. Bu grupta haftalık kullanılabilir nakit yaklaşık 90 sterline gerilerken en yüksek gelirli yüzde 20’lik kesimin kullanılabilir nakdi bu miktarın 10 katına ulaşıyor.

Gelir ile gider arasındaki makasın açılması, orta sınıf ailelerin tasarruf yapmasını ve beklenmedik masraflar karşısında mali güvence oluşturmasını zorlaştırıyor.

Konut, eğitim ve emeklilik giderleri baskıyı artırıyor

Orta sınıf yaşam maliyetindeki artışın arkasında birden fazla gider kalemi bulunuyor. Yüksek faiz oranları, büyük konutların finansmanını ve daha pahalı otomobillere ilişkin maliyetleri artırıyor. Özel okul ücretlerindeki yükseliş de çocuklarının eğitimine yatırım yapmak isteyen ailelerin bütçelerini zorluyor. Emeklilik sisteminde maliyetlerin daha büyük bölümünün çalışanlara aktarılması ve üniversite eğitiminin aileler üzerindeki yükünün artması da finansal baskıyı güçlendiriyor.

Bunun yanında ücret artışları nedeniyle daha yüksek vergi dilimlerine giren çalışanların vergi yükü de artabiliyor. Bu durum, gelirleri nominal olarak yükselse bile hanelerin ellerinde kalan paranın aynı oranda artmamasına yol açıyor.

Düşük gelirli haneler temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor

Analizde yalnızca orta sınıfın karşılaştığı maliyetler değil, düşük gelirli hanelerin durumu da ele alınıyor. En düşük gelirli yüzde 20’lik grubun ortalama haftalık kullanılabilir gelirinin eksi 75 sterlin olarak hesaplandığı belirtiliyor. Bu hanelerin temel mal ve hizmetlerden oluşan harcama sepetini karşılayamadığı, bu nedenle daha ucuz ürünlere yönelmek veya bazı ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda kaldığı aktarılıyor.

Veriler, İngiltere’de yaşam maliyeti baskısının farklı gelir gruplarını farklı biçimlerde etkilediğini ortaya koyuyor. Orta gelirli aileler yaşam standartlarını korumakta zorlanırken en düşük gelirli haneler temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çekiyor.