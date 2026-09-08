Ortadoğu’da sıcak temas sırasında enerji trafiği hareketlendi

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Dünya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihtiyacının yaklaşık beşte birini karşılayan Katar, bir süredir sekteye uğrayan ihracatını yeniden canlandıracak kritik bir deniz operasyonu başlattı. Temmuz sonunda bir tankere düzenlenen saldırı ve ABD ile İran arasındaki çatışmaların ardından sevkiyatları kısıtlayan Katar, boş gemilerini yeniden bölgeye sevk ediyor.

​Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli bekleyiş ve geçiş denemeleri

​Uluslararası deniz takip verilerine göre Katar bağlantılı altı boş LNG tankeri Umman Körfezi’nde konuşlanırken, en az bir gemi daha Hürmüz Boğazı’nı geçerek ana liman olan Ras Laffan’a doğru ilerlemeye başladı. Bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle bazı tankerler boğaz girişinden geri dönmek zorunda kalsa da Katar’ın boş filoyu bölgeye toplama kararlılığı dikkat çekiyor. Halihazırda 15 nakliye gemisi boğazın gerisinde bekletilirken, iki dev tanker terminalde dolum yapmayı sürdürüyor.

​Üretim tesisleri asgari kapasiteyle çalışıyor

​Sektörün devi QatarEnergy, su yolundaki gerilimin azalması durumunda vanaları hızla açabilmek adına ihracat tesislerini tamamen kapatmak yerine asgari seviyede işletmeyi tercih ediyor. Şirket bir yandan Kuveyt gibi bölge ülkelerine gaz tedarikini sürdürerek depolama dengesini korurken, diğer yandan altyapının faal kalmasını sağlıyor.

​Asya ve Avrupa pazarları nefesini tutarak izliyor

​Katar’ın pazardan çekilmesiyle birlikte doğalgaz fiyatları uluslararası borsalarda zirveye tırmanmış, özellikle Güney Asya ülkeleri ciddi elektrik kesintileri ve arz darboğazıyla karşı karşıya kalmıştı. Filo hareketliliği sonrası Katar’ın sevkiyat stratejisini değiştirebileceğine dair beklentiler artarken, arz krizinden bunalan Asya ve Avrupa pazarları gelişmeleri yakından takip ediyor.