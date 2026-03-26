Ortadoğu’daki çatışma yeni bir aşamaya girebilir

Macquarie Group Küresel Döviz ve Faiz Stratejisti Thierry Wizman, Ortadoğu’daki çatışmanın yeni bir aşamaya girebileceğini belirtti.

Wizman, yayımladığı notta, sürecin önce diplomasiyle başladığını, ardından savaşın öne çıktığını, şimdi ise "diplomasi ve savaşın ikiliği" dönemine girilebileceğini ifade etti.

Wizman’a göre bu ikili aşama, yalnızca savaşın hâkim olduğu döneme kıyasla piyasa hissiyatını daha iyi koruyabilir. Ancak diplomasi girişimlerinin başarısız olması halinde daha büyük bir düşüş riskinin ortaya çıkacağını vurguladı.