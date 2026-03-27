Ortadoğu’daki çatışmalar havacılığı vurdu: Yakıt krizi nedeniyle uçuşlar azaldı

Vietnam Airlines, 1 Nisan’dan itibaren yedi iç hat seferini durdurmayı planlıyor. Şirket ayrıca jet yakıtı fiyatlarının varil başına 160–200 dolar bandına yükselmesi halinde, önümüzdeki çeyrekte uçuş hacmini aylık bazda yüzde 10 ila 20 azaltmayı değerlendiriyor.

Rapora göre şirket, uluslararası uçuşlarının yüzde 18’ini, iç hat operasyonlarının ise yüzde 26’sını kesebilir.

Düşük maliyetli taşıyıcılar da frene basıyor

Vietjet Air, nisan ayında toplam uçuş kapasitesini yüzde 18 azaltmayı planlıyor. Bu kapsamda iç hat uçuşlarında yüzde 22, dış hatlarda ise yüzde 11’lik daralma öngörülüyor.

Bamboo Airways ise günlük uçuş sayısını 36’dan yaklaşık 17’ye indirerek operasyonlarını yarı yarıya küçültmeyi hedefliyor.

Yakıtı olan beklemede: Sun PhuQuoc

Sun PhuQuoc Airways, mevcut yakıt stoklarının nisan sonuna kadar yeterli olması nedeniyle şimdilik uçuş planlarını koruyor. Ancak arz sıkıntısının sürmesi halinde şirketin de yeni bir değerlendirme yapacağı belirtiliyor.

Devlet devreye girdi

Cnbc-e'nin aktardığına göre kriz karşısında Vietnam Maliye Bakanlığı, iç piyasayı dengelemek amacıyla jet yakıtı dahil olmak üzere akaryakıtlarda çevre koruma ve özel tüketim vergilerini 15 Nisan’a kadar askıya aldı.

Piyasalara da yansıdı

Gelişmeler borsada da etkisini gösterdi. Vietnam Airlines hisseleri cuma sabahı işlemlerinde yüzde 5,7 değer kaybederken, Vietjet Air hisseleri sınırlı bir artışla yüzde 0,4 yükseldi.