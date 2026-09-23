Ortadoğu'daki gerilim Asya finans merkezlerini hareketlendirdi: Hong Kong ve Singapur'a büyük ilgi

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Bölgede tırmanan askeri çatışmalar ve jeopolitik riskler, Körfez ülkelerindeki sermaye ve teknoloji ekosistemini doğrudan etkiliyor. Güvenlik kaygıları ile operasyonel aksaklıkların önüne geçmeyi hedefleyen teknoloji şirketleri, iş merkezlerini ve stratejik yatırımlarını Doğu Asya'nın finansal limanlarına taşıma kararı aldı.

Asya'nın finans merkezleri cazibe noktası haline geldi

Körfez bölgesinde yer alan birçok teknoloji ve girişim şirketi, finansal altyapısı ve hukuki güvenceleriyle öne çıkan Hong Kong ile Singapur'a erişimlerini artırdı. Bölgedeki yatırımcılar, sermayelerini ve kritik veri altyapılarını Asya merkezli pazarlara yönlendirerek olası jeopolitik şoklara karşı koruma kalkanı oluşturmayı hedefliyor.

Bölgesel riskler iş sürekliliğini tehdit ediyor

Savaş atmosferinin getirdiği lojistik, dijital altyapı ve güvenlik tehditleri, şirketlerin Körfez'deki mevcut operasyonlarını sürdürmesini zorlaştırıyor. Stratejik adımlar atan teknoloji aktörleri, Asya pazarlarına entegre olarak hem Asya-Pasifik bölgesindeki fırsatları değerlendirmeyi hem de iş süreçlerindeki riskleri minimize etmeyi amaçlıyor.