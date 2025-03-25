Oscar ödüllü Filistinli yönetmen saldırıya uğradı!

Oscar ödüllü "No Other Land" belgeselinin Filistinli yardımcı yönetmeni Hamdan Ballal, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradıktan sonra İsrail güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Saldırının, Ballal'ın El-Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesindeki evinde yaşandığı bildirildi.

Evine saldırı ve linç girişimi

Görgü tanıklarının aktardığına göre, maskeli ve silahlı yaklaşık 15 yerleşimci Ballal’ın evini kuşattı, çevreye taş yağdırdı ve evin yakınındaki su tankını tahrip etti. Ballal’ın aracı da saldırı sırasında hedef alınarak camları kırıldı ve lastikleri kesildi. Görgü tanığı Raviv, saldırının ardından “Bütün camlar parçalanmıştı, araç kullanılmaz hale gelmişti” ifadelerini kullandı.

Video Kaynak: X - @MiddleEastEye

Yerel kaynaklar, olay yerinde bulunan İsrail askerlerinin saldırıya müdahale etmediğini, aksine Ballal’ı evine kadar takip edip gözaltına aldığını aktardı. Saldırının ardından kanlar içinde kalan Ballal’ın başına aldığı darbelerle yaralandığı belirtildi.

NTV'den Beyza Çolak'ın haberine göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise yaptığı açıklamada olayın seyrini farklı yansıtarak, “Filistinli şüphelilerin İsrailli sivillere taş attığını” iddia etti. Açıklamaya göre üç Filistinli ile bir İsrailli yerleşimci gözaltına alındı.

"Oscar başarısı intikam gerekçesi olabilir"

"No Other Land" belgeselinin ortak yönetmenlerinden Basel Adra, Ballal’ın hedef alınmasının Oscar zaferiyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekerek, “Bu belgesel belki de bazılarını rahatsız etti. Saldırı, uluslararası başarıya verilen bir yanıt olabilir” dedi. Adra, askerlerin ve yerleşimcilerin saldırı sırasında birlikte hareket ettiğini ve müdahale etmek isteyenleri durdurmak için havaya ateş açıldığını da ifade etti.

Belgeselin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, “Hamdan yerleşimciler tarafından linç edildi. Yaralı olmasına rağmen ambulans yerine polis aracıyla götürüldü. O günden beri kendisinden haber alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Benzer saldırılar daha önce de yaşandı

Ballal, belgeselin hedef alınan tek ismi değil. Şubat ayında da yönetmenlerden Basel Adra, yine yerleşimciler tarafından saldırıya uğramıştı. İsrail Kültür Bakanı ise belgeselin Oscar kazanmasını “sinema dünyası adına üzücü bir an” olarak nitelendirmişti.

Oscar ödüllü “No Other Land” belgeseli, Filistin’de yaşanan insani krizi ve toprak gaspını konu alarak uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı.