Oscar ödüllü Javier Bardem'den Filistin'e destek: İsrail'e yaptırımlar uygulanmalı

ABD'de California eyaletinin Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.

Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, ödül törenine Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen, siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerdeki kefiyeyi takarak katıldı.

Bardem, The Hollywood Reporter dergisine verdiği demeçte İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı destekleyen veya meşrulaştıran herhangi bir filmde veya televizyon şirketinde çalışmayacağını belirterek, "Bu kadar basit. Bu sektörde ya da başka herhangi bir sektörde bunu yapmamalıyız" dedi.

İsrail'e ticari ve diplomatik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunan Bardem, "Özgür Filistin" ifadesini kullandı.