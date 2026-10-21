Oslo'daki zirvenin ardından gözler Putin'de: yeni barış teklifi masaya geliyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler kapsamında Norveç'in başkenti Oslo'da önemli temaslarda bulundu. Zelenskiy; Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

Trump'ın damadı Jared Kushner ise görüşmelere video konferans aracılığıyla katıldı. Toplantılarda savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin yanı sıra Ukrayna'nın güvenliği, ABD'nin istihbarat desteği ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar değerlendirildi. Görüşmeler, Washington ile Kiev arasında son haftalarda belirginleşen görüş ayrılıklarının ardından gerçekleşti.

Zelenskiy: Savaşta insan kaybediyoruz

Oslo'daki temasların ardından açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın barış istediğini vurguladı. Savaşın ülkesine ağır bedeller ödettiğini belirten Ukrayna lideri, Rusya'nın saldırıları nedeniyle can kayıplarının sürdüğüne dikkat çekti. Zelenskiy, önümüzdeki 48 saat içinde yeni görüşmelerin yapılacağını ifade ederek Witkoff ve Kushner ile yürütülen temasların önemini öne çıkardı.

Starlink ve istihbarat desteği gündeme geldi

Oslo görüşmelerinde Ukrayna'nın askeri kapasitesini ve savunmasını doğrudan ilgilendiren başlıklar da ele alındı. Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde balistik füze saldırılarına ilişkin erken uyarı sistemlerini, Patriot hava savunma füzelerini ve Starlink uydu internet hizmetinde yaşanan sorunları değerlendirdiklerini bildirdi.

Ukraynalı askeri danışman Serhiy Beskrestnov, Rusya'nın füze saldırılarına ilişkin erken uyarı bilgilerinin düzenli biçimde alınamadığını öne sürdü. Rubio ise ABD'nin istihbarat paylaşımını kasıtlı olarak durdurduğu yönündeki iddiaları reddetti. Zelenskiy, Oslo'daki görüşmelerin ardından Rus balistik füze saldırılarına ilişkin erken uyarı sisteminin yeniden çalışmaya başladığını açıkladı.

Witkoff, güncellenen barış teklifini Putin'e sunacak

Diplomatik sürecin bir sonraki aşamasında gözler Steve Witkoff ile Vladimir Putin arasında yapılması beklenen görüşmeye çevrildi. ABD'li bir yetkilinin Axios'a verdiği bilgiye göre Witkoff'un, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Putin ile bir araya gelerek Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik güncellenmiş teklifi sunması bekleniyor. Kushner'in de görüşmeye çevrim içi katılacağı belirtildi.

ABD tarafı, yeni teklifin doğrudan üçlü görüşmelerin ve daha geniş kapsamlı çok taraflı müzakerelerin önünü açmasını hedefliyor. Oslo'daki temaslarda ise savaşı sona erdirmeye yönelik bir çerçeve anlaşma için ortak önerilerin geliştirilmesine odaklanıldı. ABD'li yetkili, Ukrayna'nın ayrıntılı biçimde değerlendirilen yeni fikirler ve öneriler sunduğunu, sonraki adımlara ilişkin çalışmalar konusunda güçlü bir uzlaşma sağlandığını aktardı.

Trump yönetiminin Rusya kararı Kiev'in tepkisini çekti

Oslo'daki diplomatik temaslar, ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik bazı enerji yaptırımlarını gevşetmesinin ardından gerçekleştirildi. Washington'ın Rus dizel ihracatına yönelik yaptırımları kaldırma kararı, Kiev yönetiminin tepkisine yol açtı.

Zelenskiy, bu adımı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verilmiş bir doğum günü hediyesi olarak nitelendirdi. Trump ise ABD'de yükselen akaryakıt fiyatlarından Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sorumlu tuttu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini savundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington'dan Ukrayna konusunda birbiriyle çelişen mesajlar geldiğini belirterek ABD ile Avrupa'nın ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Oslo'daki görüşmelere İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'nın oluşturduğu E4 ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve NATO temsilcileri de uzaktan katıldı. Diplomatik temasların ardından süreçteki en önemli gelişmenin, güncellenen barış teklifinin Putin'e sunulması ve tarafların sonraki müzakere adımlarını belirlemesi olması bekleniyor.