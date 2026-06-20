Otel yangınında can pazarı: 1 kişi öldü, bin 700 kişi tahliye edildi (Video)

Dominik Cumhuriyeti'nin Bayahibe beldesinde deniz kıyısında bulunan bir otelde yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Acil servisten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki İtalyan kadının yangında hayatını kaybettiği, yaklaşık bin 700 turistin ise tahliye edildiği aktarıldı.

Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, "İlk bilgiler, yangının palmiye ağacından yapılmış çatının bazı kısımlarının yanıcı özelliği ve rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını gösteriyor" denildi.

Yangının kontrol altına alındığı, çıkış nedeninin araştırıldığı ifade edildi. Oteldeki misafirlerin yakındaki otellere yerleştirildiği öğrenildi.

Berrak suları ve beyaz kumlu plajlarıyla ünlü Dominik Cumhuriyeti, bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 5.6 milyon ziyaretçi ağırlayarak Karayipler'in en önemli turistik destinasyonu oldu.