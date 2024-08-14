Otomobili işçileri sendikası Trump ve Musk'a dava açıyor

United Auto Workers (Birleşik Otomobil İşçileri-UAW) sendikası, eski başkan Donald Trump ve Elon Musk'ı X'te canlı yayınlanan sohbet sırasında işçileri tehdit etmekle suçlayarak mahkemeye başvurdu. New York Times'ın haberine göre Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyen sendika, Trump'ın greve giden işçileri işten çıkarma uygulamasını desteklediğini dile getirerek yasayı ihmal etmekle suçladı. Bu yaklaşımın Musk tarafından da bensimsendiği öne sürülüyor.

X'teki aksaklık nedeniyle geciken sohbette Trump, Musk'ı "en büyük işten çıkaran" olarak tanımladı. Musk'ın grev yapan işçilere "Sorun değil, hepiniz gidicisiniz" diyerek yanıt verdiğini iddia etti. Tesla ve SpaceX'in milyarder lideri Musk buna karşılık olarak güldü ancak eski başkan konuyu değiştirmeden önce Trump'ın sözlerine doğrudan değinmedi.

Musk'ın tepki çeken işten çıkarmaları

Musk, özellikle şirketi satın aldıktan kısa bir süre sonra işgücünün yaklaşık yarısını işten çıkardığı X'te (eski adı Twitter) acımasız bir işten çıkarıcı olarak ün yapmış ve sendika karşıtı taktikler uyguladığı tespit edilmiş olsa da, Trump Musk'ın iş imparatorluğundaki farklı olayları birbirine karıştırmış olabilir. Musk, 2021 yılında Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) tarafından tek bir Tesla çalışanını sendikal faaliyette bulunduğu için yasa dışı bir şekilde işten çıkardığı tespit edildi. Kurul ayrıca bu yıl onu SpaceX'teki çalışanları yasa dışı bir şekilde işten çıkarmakla suçladı, ancak bu, işçilerin Musk'ı eleştiren bir mektubu dağıtmasıyla ilgiliydi.

Soruşturma yürütülecek

NLRB, Trump'ın kampanyası ve Tesla'ya karşı haksız işten çıkarma iddiaları aldığını söyledi. NLRB sözcüsü Kayla Blado, kurulun bölgesel ofislerinin soruşturma yürüteceğini söyledi. Tesla yorum taleplerine yanıt vermedi. X'te Musk, UAW başkanı Shawn Fain'e hakaret etti. Trump kampanyasının sözcüsü Brian Hughes, Trump'a yönelik şikayeti, eski başkanın Amerikalı işçilerden aldığı desteği sarsmaya yönelik utanmaz bir siyasi oyun olarak nitelendirdi.

Barack Obama döneminde NLRB'nin başkanlığını yapmış olan Mark Gaston Pearce, UAW'nin bir politikacıyı hedef alarak iş hukukunu yeni bir şekilde kullandığını söyledi. Ancak Pearce, sendikanın Trump'ın Musk'ın şirketleri adına konuştuğunu gösteremediği sürece, "Bu suçlamanın geçerli olması pek mümkün değil" dedi.

İşçilerin tehdit edilmesi yasa dışı

Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası uyarınca, işverenlerin sendikal faaliyetlere misilleme olarak işçileri işten çıkarmakla tehdit etmesi yasa dışıdır. Fain yaptığı açıklamada "Trump sendikamızın temsil ettiği her şeye karşı duruyor. Hem Trump hem de Musk işçi sınıfı insanlarının oturup susmasını istiyor ve buna açıkça gülüyorlar" dedi.