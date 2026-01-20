Otomotiv devi Renault, Fransız ordusu için drone üretecek

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Avrupa’da savunma harcamaları artarken, ABD dış politikasındaki yön değişimi de kıta genelinde yeni askeri gereksinimleri gündeme getirdi.

Mevcut savunma sanayisinin bu talepleri kısa vadede karşılamakta zorlanabileceği değerlendirilirken, otomotiv gibi geleneksel olarak savunma dışı sektörler devreye giriyor.

Savunma Bakanlığı’ndan doğrudan temas

Renault sözcüsü, projenin French Ministry of the Armed Forces ve Fransa’nın savunma tedarik ajansının gözetiminde yürütüldüğünü açıkladı. Renault’nun Büyümeden Sorumlu Üst Yöneticisi Fabrice Cambolive, Fransız televizyonu BFM TV’ye yaptığı açıklamada, “Birkaç ay önce Fransız drone sanayisini geliştirmeye yönelik bir proje için bizimle temasa geçildi. Endüstriyel üretim, tasarım ve seri imalat konusundaki uzmanlığımız nedeniyle seçildik” dedi.

Seri üretim iddiası, netlik yok

Fransız dergisi Usine Nouvelle, drone’ların Renault’nun Cléon ve Le Mans tesislerinde seri üretilebileceğini öne sürerken, Renault bu bilgiyi doğrulamadı. Cambolive ise şirketin ana faaliyet alanının otomotiv olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Aylık 600 drone kapasitesi gündemde

Fransız gazetesi La Tribune’e göre Renault ve Turgis Gaillard, yaklaşık 10 metre kanat açıklığına sahip taktik bir droneu “son derece rekabetçi bir maliyetle” üretmeyi hedefliyor. Haberde, faaliyetin ilk yılının sonunda aylık 600 adet üretim kapasitesine ulaşılabileceği iddia edildi. Renault bu değerlendirmeler hakkında yorum yapmadı.

Otomotivden savunmaya geçiş hızlanıyor

Son aylarda Fransa ve Avrupa genelinde otomotiv sektörü, askeri ekipman ve silah üretimine destek vermek üzere daha fazla gündeme geliyor. Otomotiv yan sanayi şirketi Valeo, yaklaşık 100 şirketin yer aldığı bir “savunma drone paktı”na katılırken, araç parçaları üreten Fonderie de Bretagne’ın da top mermisi kovanları üretimine hazırlandığı belirtiliyor.