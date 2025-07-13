Otomotiv devi Stellantis'te panik anları: Silahlı bir kişi fabrikayı ele geçirdi

Stellantis'ten yapılan açıklamada, Stellantis NV'nin Sterling Heights, Michigan'daki kamyon fabrikasının “devam eden bir durum” nedeniyle Cumartesi öğleden sonra boşaltıldığı belirtildi.

Polis CBS News'e silahlı bir adamın montaj tesisinin içine barikat kurduğunu söyledi.

Bir Stellantis sözcüsü, Ram 1500'ü üreten fabrikanın o sırada üretim yapmadığını ve içeride sadece vasıflı zanaatkârlardan oluşan ana ekibinin bulunduğunu söyledi.