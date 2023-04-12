Otoparklara elektrikli otomobil uyarısı

İngiltere'de uzmanlar, Birleşik Krallık'taki çok katlı otoparkların elektrikli araçların ağırlığı nedeniyle çökme riskiyle karşı karşıya olabileceği konusunda uyarıyor.

Bu nedenle çok eski otoparkların kontrolden geçirilmesi, yeni kapasite sınırlarının belirlenmesi öneriliyor.

Daily Mail'in haberine göre İngiliz uzmanlar standart modellere göre daha ağır olan elektrikli arabaların ülkede özellikle eski otopark zeminlerinde hasara yol açabileceğini savunuyor

Bir yapı mühendisi ve otopark danışmanı olan Chris Whapples The Telegraph'a verdiği demeçte, erken dönem otoparkların yeniden değerlendirilmeleri, kapasite konusunda çalışma yapmaları gerektiğini bildirdi.

Dail Mail, "Şu an ülkedeki elektrikli arabalar daha ağır. Örneğin, en çok satan Tesla Model 3 tam yüklüyken 2,2 ton ağırlığında ve bu da onu 1,4 tonluk Cortina'dan yüzde 50 daha ağır yapıyor" diyor.