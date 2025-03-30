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Otopsi raporu yayınlandı! Maradona ölümünden önce saatlerce acı çekmiş

Efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın otopsi raporu ortaya çıktı. Arjantinli futbolcunun ölümü ile ilgili şüphe uyandıran detaylar ‘cinayet’ ve ‘ihmal’ iddialarını güçlendiriyor.

Haber Merkezi
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Otopsi raporu yayınlandı! Maradona ölümünden önce saatlerce acı çekmiş
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Arjantinli futbolcu Diego Maradona’nın ölümü ile ilgili şüpheler otopsi raporunda ortaya çıktı.  Raporu yazan otopsi uzmanına göre, efsane futbolcu ölümünden önce saatlerce acı çekti. Bu süre yaklaşık 12 saat sürdü.

Maradona ihmal nedeniyle mi öldü?

 ‘Cinayet’ iddialarının ardından, otopsi raporu, Maradona’nın doktor ihmaline kurban gittiğini gösteriyor.

Bilimsel Polis Müfettişliği Adli Tıp Direktörü Carlos Cassinelli, Maradona'nın 25 Kasım 2020'de Buenos Aires'in öldüğü gün yapılan otopsiye ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Efsane futbolcunun otopsi raporu açıklandı

7 sağlık çalışanının yargılandığı cinayet davasında uzman, "Kalbin tamamı yağ ve kan pıhtılarıyla kaplıydı, bu da acı çektiğini gösteriyordu" dedi.

Ölüm nedeni belli oldu

Otopsi, Maradona'nın konjestif kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi nedeniyle öldüğü sonucuna vardı.

"Bu, günlerdir su toplayan bir hasta; bu akut değil. Bu öngörülebilir bir şeydi” diyen Cassinelli, "Bir hastayı muayene eden herhangi bir doktor bunu bulurdu" dedi.

 Savcılık: Yeterli bakım sağlanmadı

Savcılığa göre, Maradona'nın iyileşme sürecinde bakımını üstlenen sanıklar (bir beyin cerrahı, bir psikiyatrist, bir psikolog, doktorlar ve hemşireler) yeterli tıbbi bakımı sağlamamış ve bu durum onun ölümüne yol açmıştır.

Soruşturma sırasında çok sayıda görgü tanığı, Maradona'nın yüzünün ve karnının aşırı şiştiğini fark ettiklerini söyledi.

Yargılananlar arasında Maradona'nın hayatının son dört yılında kişisel doktoru olan Leopoldo Luque ve Maradona'nın ölümüne kadar kullandığı ilaçları yazan psikiyatrist Agustina Cosachov da yer alıyor. (AP News)

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