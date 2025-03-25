  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Otoyolda dev çukur oluştu! İçine düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti (Video)
Takip Et

Otoyolda dev çukur oluştu! İçine düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti (Video)

Güney Kore’deki bir otoyolda meydana gelen göçüğün ardından 20 metre çapında ve 30 metre derinliğinde dev çukur oluştu. Hareket halindeki bir motosiklet sürücüsü çukura düşerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Otoyolda dev çukur oluştu! İçine düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti (Video)
Takip Et

Güney Kore’nin başkenti Seul facia gibi bir kazaya sahne oldu.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gangdong semtindeki bir otoyolda dün akşam saat 18.28’de çöküntü meydana geldi.

Olayın ardından 20 metre çapında ve 30 metre derinliğinde dev bir çukur oluşurken, hareket halindeki bir motosiklet çukura düştü. Bölgeden geçen bir otomobil ise çukura düşmekten son anda kurtuldu.

Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi gönderildi. Çukura düşmekten son anda kurtulan aracın kadın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsünün cansız bedenine 18 saat sonra ulaşıldı.

İlk belirlemelere göre, otoyolda meydana gelen çöküntüye su borusu patlamasının yol açtığı açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 25 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi, tablo değişti: İşte 25 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı! Üç büyükler kaçıncı sırada?Forma satışından en çok kazanan kulüpler açıklandı! Üç büyükler kaçıncı sırada?Spor
Altında yön ne olacak? Dev bankalar altın tahminlerini açıkladıAltında yön ne olacak? Dev bankalar altın tahminlerini açıkladıEkonomi
Bankada parası olanlar dikkat! Faiz oranları artacak mı? Uzmanlar değerlendirdiBankada parası olanlar dikkat! Faiz oranları artacak mı? Uzmanlar değerlendirdiEkonomi

 

Dünya
ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaşmaya vardı
ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaşmaya vardı
Papa'nın hastanede yattığı sırada iki kez ölümden döndüğü belirtildi
Papa'nın hastanede yattığı sırada iki kez ölümden döndüğü belirtildi
Bloomberg yazdı: Wall Street'in Türkiye'ye güveni 30 dakikada altüst oldu
Bloomberg yazdı: Wall Street'in Türkiye'ye güveni 30 dakikada altüst oldu
Hamas; Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek için gösteri çağrısında bulundu
Hamas; Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek için gösteri çağrısında bulundu
İsveç'te gıda boykotu: "Kaybedecek bir şeyimiz yok”
İsveç'te gıda boykotu: "Kaybedecek bir şeyimiz yok”
Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı!
Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı!