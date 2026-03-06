Oval Ofis'te tarihe geçen anlar: Din insanları Trump'a dokunup dua etti

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ülkenin dört bir yanından gelen din insanlarını ağırladı. Oval Ofis'te yapılan törende din insanları Trump'a dokunarak toplu dua etti.

Trump'ın İletişim Danışmanı Margo Martin tarafından X'te paylaşılan görüntülerde, Trump'ın Oval Ofis'teki masasının arkasında otururken etrafında bir dua çemberi olduğu görüldü.

Evangelist din insanları ABD Başkanı Trump'ın vücuduna dokunarak dua etti.

Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre duada şu ifadeler kullanıldı:

"Onun üzerine lütfunuzu ve korumanızı diliyorum. Askerlerimiz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlarımız üzerine korumanızı diliyorum. Başkanımıza ulusumuzu yönetmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmeniz için dua ediyoruz."

Duanın son bölümünde ABD'nin kuruluş felsefesine dini bir atıf yapılarak, "Baba, hepimiz Tanrı'nın altında, bölünmez, herkes için özgürlük ve adaletle tek bir ulus olmaya geri dönerken, senin göksel bereketini onun üzerine diliyoruz" sözleri sarf edildi. Dua, "İsa'nın adıyla..." bitiş cümlesiyle noktalandı.