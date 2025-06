Oyuncu Devin Harjes 41 yaşında hayatını kaybetti

Tiyatro ve televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden Devin Harjes'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Oyuncunun temsilcisi tarafından NBC News’e yapılan açıklamada, Harjes’in kış aylarında kanser teşhisi aldığı ve bu hastalığa bağlı komplikasyonlar nedeniyle New York’taki Mount Sinai West Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği belirtildi. 41 yaşındaki sanatçının hastalığına ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Harjes’in temsilcisi, yaptığı yazılı açıklamada “Her rolüne tutkuyla yaklaşan, oyunculuğu büyük bir inançla icra eden bir sanatçıydı. Karakteriyle de cömert, nazik ve derin bir anlayışa sahipti. Ailesine ve sevdiklerine bağlıydı. Hayvanlarla arasında özel bir bağ vardı ve iyi bir biniciydi,” ifadelerine yer verdi.

Devin Harjes kimdir?

1983 yılında Teksas'ın Lubbock kentinde dünyaya gelen Devin Harjes, çocukluğunu Batı Teksas’ta geçirdi. Üniversitede oyunculuk eğitimi aldıktan sonra kariyerine Dallas-Fort Worth bölgesindeki tiyatrolarda adım attı. Ardından New York’a taşınarak sahne ve ekran çalışmalarına burada devam etti.

Harjes, HBO yapımı “Boardwalk Empire” dizisinde boksör Jack Dempsey rolüyle dikkat çekti. Netflix’in “Manifest” dizisinde Pete Baylor karakterine hayat verdi. “Daredevil” dizisinde Rikers Adası’nda görevli hemşire Oscar olarak izleyici karşısına çıkan Harjes, “Gotham”da ise Clyde karakteriyle ekranlara geldi.

Oyuncu ayrıca “Blue Bloods”, “Orange Is the New Black”, “Elementary” ve “FBI” gibi popüler dizilerde de çeşitli rollerde yer aldı. Bağımsız sinemada da aktif olan Harjes, “The Forest is Red” filmindeki performansıyla İtalya’daki Tolentino Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü. “The Boyz of Summer” da kariyerinde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.