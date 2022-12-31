Özbekistan’da bakanlık sayısı düşürüldü

Özbekistan’da kabinede yapısal değişiklik ve yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kamu yönetiminde yapısal reformlara ilişkin kararnameye göre, kabinede yapısal değişiklik ve yeni atamalar gerçekleştirildi.

Buna göre, kabinedeki bakanlık ve kamu kurumlarının sayısı 61’den 28’e indirildi, bu çerçevede bazı bakanlık ve kamu kurumları birleştirildi, bazıları ise lağvedildi. Mevcut bakanlık ve yeniden yapılandırılan bakanlıklara yeni atamalar yapıldı.

Kararnameyle, mevcut 8 başbakan yardımcısı ve 3 başbakan danışmanından sadece 4 başbakan yardımcısı kalırken bu görevlere Açılbay Ramatov, Cemşid Hocayev, Cemşid Koçkarov ve Züleyha Mahkamova atandı.

Kararnameyle, Bahtiyar Saidov Dışişleri Bakanı, Laziz Kudratov Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Babur İslamov Dağ-Maden Sanayi ve Jeoloji Bakanı, Aziz Abduhakimov Tabii Kaynaklar Bakanı, Adham İkramov Gençlik Politikaları ve Spor Bakanı, Şerzad Şermatov Dijital Teknolojiler Bakanı, Amrulla İnayatov Sağlık Bakanı olarak görevlendirildi.

Kararnameyle, yeniden yapılandırılan Ekonomi ve Maliye Bakanlığına Şerzad Kudbiyev, İnşaat, Konut ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına Batır Zakirov, Yoksulluğu Azaltma ve İstihdam Bakanlığına Behzad Musayev, Yüksek Eğitim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığına İbrahim Abdurahmanov, Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanlığına Hilale Umarova, Kültür ve Turizm Bakanlığına da Azadbek Nazarbekov atandı.

İçişleri Bakanı Polat Babacanov, Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov, Acil Durumlar Bakanı Abdulla Koldaşev, Adalet Bakanı Akbar Taşkulov, Enerji Bakanı Corabek Mirzamahmudov, Su İşleri Bakanı Şevket Hamrayev, Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov, Tarım Bakanı Aziz Vaitov ise kabinedeki yerlerini korudu.