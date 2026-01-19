Özbekistan'da mahkumların ceza süreleri okudukları her kitap için üçer gün kısaltılacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Ceza Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin kararname imzalandı.

Kararnameye göre, cezaevindeki mahkumların okudukları her kitap için ceza süreleri üç gün kısaltılacak.

Düzenlemenin cezaevlerindeki mahkumları teşvik etmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Düzenlemedem ömür boyu hapis cezası alanların istisna tutulacak.

Düzenlemeye kapsamında mahkumların, kitapları okumuş olmaları ve bir yılda iki kez bu kitaplardan sınav vermeleri gerekecek.

Bir yılda en fazla 30 gün kısaltılabilecek

Oluşturulan özel komisyon tarafından kitap okuduğu doğrulandığında hükümlünün ceza süresinin azaltılması için cezaevi yönetimi tarafından mahkemeye öneri gönderilecek.

Mahkeme, bu öneriyi esas alarak ceza süresinin kısaltılmasına ilişkin karar alacak.

Kitap okuyan mahkumların ceza süreleri, bu yöntemle bir yılda en fazla 30 gün kısaltılabilecek.​​​​​​​