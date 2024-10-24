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Özel üniversite öğrencilerine kalacak yer sağlama zorunluluğu! İspanya hükümeti harekete geçti

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, son dönemde hızla yükselen kira fiyatlarına çözüm olarak, özel üniversitelere, öğrencilerine kalacak yer sağlama zorunluluğu getirmek için harekete geçti.

Haber Merkezi
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Özel üniversite öğrencilerine kalacak yer sağlama zorunluluğu! İspanya hükümeti harekete geçti
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Ekonomi, Üniversiteler ve Konut bakanlıklarının arasında imzalanan protokol gereği, ülke genelindeki tüm özel üniversitelere öğrencileri için uygun şartlarda konaklamayı garanti etmelerinin zorunlu olacağı bildirildi.

Üniversiteler Bakanı Diana Morant, çıkarılacak kanun hükmünde kararname ile özel üniversitelere öğrencileri için yurt gibi kalacak yerleri temin etmesinin şart koşulacağını açıkladı.

İspanya'daki 91 üniversitenin 41'i özel olurken, üniversitelerin çoğunlukta olduğu Madrid, Barselona, Valensiya, Malaga, Segovia gibi kentlerde konut sorununun her geçen gün arttığı biliniyor.

Öğrenci sendikalarından yapılan açıklamalarda, "Şanslı olanlar aylık 500 euroya tek oda kiralayabiliyor." derken, başkent Madrid'de kiralık oda fiyatlarının 900 euroya kadar çıktığı belirtiliyor.

Protesto edildi

Valensiya'da bir grup genç yüksek ev kiralarından dolayı geçen hafta başlattıkları bir protestoda, kent merkezindeki Belediye Meydanı'na çadırlarını kurmuştu.

İspanya'da son yayımlanan anketlerde "konut sorunu" İspanyolların "hayatlarında en çok endişe duyduğu sorunlar" sıralamasında 3. sıraya çıkarken, hükümet bunu çözmeye yönelik kararlar almaya çalışıyor.

Kiralara sınırlama getirilmeli

Konut Bakanı Isabel Rodriguez, hafta içinde mecliste yaptığı bir konuşmada, "Konut sorunu, İspanya'da binlerce insanı boğan, acil bir sosyal durumdur. İyi ve uygun fiyatlı bir ev hakkını garanti eden çözümler üzerinde çalışıyoruz. Yeni sosyal konutların inşasının hızlandırılması ve kiralara sınırlama getirilmesine yönelik önlemler güçlendirilmeli." demişti.

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