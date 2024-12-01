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Özgürlük Şafağı Operasyonu! SMO, Tel Rıfat ilçe merkezine girdi

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezine girmeye başladı.

Haber Merkezi
AA
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Özgürlük Şafağı Operasyonu! SMO, Tel Rıfat ilçe merkezine girdi
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Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmalara ilçenin kuzeybatı, kuzeydoğu, doğu ve güney cephe hatlarında devam eden Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, ilçe merkezine girmeye başladı.

Operasyonda Tel Rıfat ve çevresinde yaklaşık 850 kilometrelik alan kontrol altına alındı.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

SMO, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş ve bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuş, bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış ve hızla sahaya girmişti.

SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti.

SMO ayrıca Türkiye'ye 13 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle stratejik öneme sahip Minnığ Havalimanı'nı ele geçirmişti.

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