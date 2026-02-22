Pakistan: Afganistan sınırında 7 terör kampı hedef alındı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pakistan’da, son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların, Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğine dair somut kanıtların olduğu, bu saldırılara cevaben Pakistan’ın, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği yedi noktayı hedef aldığı bildirildi.