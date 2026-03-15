Pakistan: Afganistan tarafından yollanan insansız hava araçları düşürüldü

Pakistan ordusu, ülke genelindeki üç farklı bölgede Afganistan'a ait olduğu aktarılan ‘birkaç’ insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Pakistan basını, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi’nden (ISPR) konuya ilişkin yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, Afganistan'a ait olduğu kaydedilen ‘birkaç’ İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

İHA'ların ‘hedeflerine ulaşamadığı’ vurgulanan açıklamada, İHA'ların enkazlarının Kuetta bölgesinde iki çocuğun, Kohat ve Ravalpindi bölgelerinde ise birer sivilin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.