Pakistan, Afganistan'daki 22 askeri hedefi vurdu

Afganistan: 19 sınır karakolonu ele geçirdik

Afganistan tarafında ise Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın hava saldırılarına misilleme olarak sınır hattında geniş çaplı bir karşı taarruz başlattıklarını duyurdu. Mücahid, Afgan güçlerinin Pakistan ordusuna ait 19 sınır karakolunu ele geçirdiğini ve çok sayıda Pakistan askerinin esir alındığını öne sürdü. Kabil yönetimi ayrıca, Pakistan'ın saldırılarında bir mülteci kampının ve sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığını, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil kayıp olduğunu iddia etti.

Uluslarrası toplumdan itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, artan şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu belirterek tarafları maksimum itidal göstermeye davet etti. Çin ve Rusya yönetimleri de taraflara derhal ateşkes yapma ve müzakere masasına dönme çağrısında bulunurken, Çin Dışişleri Bakanlığı durumun kontrol altına alınması için her iki başkentle de temas halinde olduklarını bildirdi. Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik hava saldırılarını kınayan Hindistan yönetimi ise yaşananları Pakistan'ın iç başarısızlıklarını örtbas etme çabası olarak nitelendirdi.