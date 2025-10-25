  1. Ekonomim
Pakistan: Anlaşma olmazsa Afganistan'la açık bir savaşa girme seçeneğimiz var

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan ile gerçekleştirilen barış görüşmelerine ilişkin, "Anlaşma olmazsa onlarla açık bir savaşa girme seçeneğimiz var. Ama barış istediklerini gördüm" dedi.

Takip Et


Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan ile yürütülen görüşmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asif, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Afganistan ile ateşkese varılmasından bu yana geçen 5 günde herhangi bir olay yaşanmadığını, her iki tarafın da ateşkese uyduğunu söyledi. Asif, Afganistan ile İstanbul'daki ikinci görüşmeye ilişkin, "Anlaşma olmazsa onlarla açık bir savaşa girme seçeneğimiz var. Ama barış istediklerini gördüm" ifadelerini kullandı.

Pakistan-Afganistan görüşmelerinin ikinci turu İstanbul'da başladı
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasındaki ikinci tur görüşmelerin bugün İstanbul'da başladığını açıkladı. Görüşmelerin amacı, 19 Ekim'de Doha'da varılan ateşkesi uzun vadede uygulamaya koyacak bir mekanizma geliştirmek.

İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan ordusunu hedef alan militanlara ev sahipliği yapmakla suçluyor. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise söz konusu suçlamayı reddederek Pakistan'ın askeri operasyonlarının Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini söylüyor.

