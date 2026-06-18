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Pakistan Başbakanı Şerif, İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ara bulucu olarak imzaladı

Pakistan Başbakanlığı, Başbakan Şahbaz Şerif'in ABD ve İran arasındaki İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ara bulucu sıfatıyla imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Pakistan Başbakanı Şerif, İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ara bulucu olarak imzaladı
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Pakistan Başbakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ara bulucu olarak imzalamıştır. İslamabad Mutabakat Zaptı'nda ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imzaları bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Pakistan Başbakanı Şerif, İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ara bulucu olarak imzaladı - Resim : 1