  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye övgüsü: Güney Asya'daki uzlaştırı adımına minnettarız
Takip Et

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye övgüsü: Güney Asya'daki uzlaştırı adımına minnettarız

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Şerif, Türkiye'nin arabulucu adımına ilişkin "Pakistan, Türkiye'nin Güney Asya'da gerilimin azaltılması ve barışın korunması yönündeki çabalarına minnettardır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye övgüsü: Güney Asya'daki uzlaştırı adımına minnettarız
Takip Et

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğinden dolayı teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

Şahbaz Şerif: Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğine minnettarız

Şerif, sosyal medya platformu X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğinden dolayı minnettar olduğunu aktaran Şerif, Türk vatandaşlarının yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Pakistanlılar için dua etmelerini takdirle karşıladığını kaydetti.

Sahadaki son askeri durum hakkında Erdoğan'a bilgi verdi

Şerif, sahadaki son askeri durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiğini anlatarak, "Pakistan, Türkiye'nin Güney Asya'da gerilimin azaltılması ve barışın korunması yönündeki çabalarına minnettardır." ifadelerini kullandı.

Saldırı ve güncel gelişmeler ele alınmıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından dün yapılan açıklamaya göre, Şerif ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alınmıştı.

Türkiye'nin, Pakistan'ın itidalli politikasını destekliyor

Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştüGündem
Keşmir neden önemli? İşte Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığın perde arkasıKeşmir neden önemli? İşte Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığın perde arkasıDünya
Rakamlarla Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücüRakamlarla Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücüYaşam
Dünya
Kennedy suikastına ilişkin 60 bin belge daha paylaşıldı
Kennedy suikastına ilişkin 60 bin belge daha paylaşıldı
Henley & Partners açıkladı: Malta vatandaşlığı tehlikeye girdi, alternatif arayışı hızlandı
Henley & Partners açıkladı: Malta vatandaşlığı tehlikeye girdi, alternatif arayışı hızlandı
Kuzey Kore, Güney Kore ve Japonya'ya balistik füze fırlattı
Kuzey Kore, Güney Kore ve Japonya'ya balistik füze fırlattı
Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen protestocular gözaltına alındı
Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen protestocular gözaltına alındı
İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
ABD ve Çin heyetleri bu hafta müzakere masasına oturacak
ABD ve Çin heyetleri bu hafta müzakere masasına oturacak