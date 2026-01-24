  1. Ekonomim
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Araghchi ile telefonda görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İranlı mevkidaşı Araghchi ile görüştü
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Araghchi ile telefonla görüştü.

Görüşmede hangi konular ele alındı?

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre iki lider, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Araghchi, Dışişleri Bakanı Dar'a Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ndeki güçlü desteği ve Pakistan'ın İran'la ilgili karar tasarısına karşı oy kullanma çağrısı da dahil olmak üzere aldığı tavır için teşekkür etti. 

