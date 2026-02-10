Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Kamboçya Ticaret Bakanı Nimul ile görüştü

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, dışişleri bakanlığında Kamboçya Krallığı Ticaret Bakanı Cham Nimul'u kabul etti.

İki taraf da, özellikle Pakistan-Kamboçya Ortak Ticaret Komitesi (JTC) çatısı altında ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında ikili ortaklığı güçlendirmek için yakın iş birliği yapma konusundaki karşılıklı isteklerini yeniden teyit etti.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Ishaq Dar ayrıca, Pakistan'ın ASEAN ile devam eden ilişkilerine dikkat çekti ve Pakistan'ın örgütle iş birliğini daha da geliştirme arzusunu yineledi.