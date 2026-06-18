  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Pakistan, Hindistan'a uyguladığı hava sahası yasağını uzattı
Takip Et

Pakistan, Hindistan'a uyguladığı hava sahası yasağını uzattı

Pakistan, Hindistan'a uyguladığı hava sahası kısıtlamalarını 24 Temmuz'a kadar uzatma kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pakistan, Hindistan'a uyguladığı hava sahası yasağını uzattı
Temsili
Takip Et

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Havaalanları Yönetimi (PAA), Hindistan'a yönelik hava sahası yasağının süresini uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

Buna göre Pakistan hava sahası, Hindistan tarafından yapılacak ticari ve askeri tüm uçuşlara kapalı kalacak.

Ayrıca Hindistan hava yolu şirketleri tarafından kiralanan uçakların da Pakistan hava sahasını kullanmalarına izin verilmeyecek.

Hava sahası yasağı, 24 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan 2025'te turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından iki ülke arasındaki tüm ticaret askıya alınmış ve hava sahaları kapatılmıştı.

Vietnam'da kesilmek üzere çalınan 400'den fazla kedi kurtarıldıVietnam'da kesilmek üzere çalınan 400'den fazla kedi kurtarıldıDünya
Akaryakıta indirim geldi: İşte 18 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarAkaryakıta indirim geldi: İşte 18 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarEkonomi
BBC, maliyetleri düşürmek için 550 çalışanını işten çıkaracakBBC, maliyetleri düşürmek için 550 çalışanını işten çıkaracakDünya
Bankalar yarışta! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar...Bankalar yarışta! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar...Ekonomi

 