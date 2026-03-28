Pakistan: İran, Pakistan bandıralı 20 geminin Hürmüz'den geçmesine izin verdi

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, İran'ın Pakistan bandıralı bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiğini açıkladı. Ishaq Dar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran hükümetinin Pakistan bayrağı taşıyan 20 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyi kabul ettiğini sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Günlük olarak 2 gemi boğazı geçecek. Bu, İran tarafından atılan hoş ve yapıcı bir adımdır ve takdiri hak etmektedir" dedi.

Bu gelişmenin barışın habercisi olup, bölgedeki istikrarı sağlamaya yardımcı olacağını vurgulayan Dışişleri Bakanı Dar, "Bu olumlu açıklama, barışa doğru anlamlı bir adımı işaret etmektedir ve bu yöndeki ortak çabalarımızı güçlendirecektir. Diyalog, diplomasi ve bu tür güven artırıcı önlemler, ilerlemenin tek yoludur" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan mevkidaşlarıyla İslamabad'da bir araya gelecek

Bakan Dar'ın açıklaması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin katılımıyla yarın ve pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilmesi planlanan toplantılar öncesinde geldi. Söz konusu toplantılarda, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik çabaların yanı sıra çeşitli konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.