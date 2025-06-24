Pakistan: İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırmasından "derin endişe" duyuyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Katar'daki ABD üssüne balistik füzelerle saldırı düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırmasından "derin endişe" duyuyoruz"

Açıklamada, Pakistan'ın Katar'daki üsse yönelik saldırılar sonucunda bölgedeki güvenlik durumunun ciddi şekilde tırmanmasından "derin endişe ve kaygı" duyduğu belirtildi.

Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin son zamanlarda ihlal edilmesinin şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlı kalınmasını ve tüm tarafların itidal göstermesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Pakistan'ın, tüm çatışmaların çözümü için diyalog ve diplomasi çağrısını yinelediği, gerginliğin azaltılması için acil adımlar atılmasını istediği kaydedildi.

İran devlet televizyonu IRIB, Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'in hedef alındığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri de İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ve Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutasıyla, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.