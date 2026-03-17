Pakistan, Kabil’de Bağımlılık Tedavi Hastanesi'ni vurdu: Can kaybı 400’e ulaştı (Video)

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat yaptığı yazılı açıklamada, "Akşam saat 21.00 sıralarında Pakistan askeri rejimi, Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi’ni hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda hastanenin büyük bölümleri tamamen yıkıldı" ifadelerine yer verilirken, ilk belirlemelere göre en az 400 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 250 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri yangını kontrol altına alırken, enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.