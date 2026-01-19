  1. Ekonomim
Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pakistan Meteoroloji Birimi depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi vermedi.

Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Meteoroloji Birimi, ülkenin Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerini etkileyen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) da Barishal bölgesinin 50 kilometre kuzeybatısında kaydedilen depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.

