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Pakistan'da 6. maymun çiçeği vakası

Pakistan'da altıncı Maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Haber Merkezi
AA
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Pakistan'da 6. maymun çiçeği vakası
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Pakistan'da tespit edilen maymun çiçeği virüsü vakalarının 6'ya çıktığı bildirildi.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir ilçesinde yaşayan ve yakın zamanda bir Orta Doğu ülkesinden dönen kişide M çiçeği (mpox) virüsünün tespit edildiği kaydedildi.

Bu kişinin Peşaver Havaalanı'nda yapılan sağlık taraması sonucunun pozitif çıkmasıyla karantina altına alındığı aktarıldı.

Pakistan'da tespit edilen 6 vakanın da ülke dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

 

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