Pakistan'da ABD Konsolosluğu önünde protesto: Dokuz kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren bir grup, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'na girmeye çalıştı.

Geo News'in haberine göre bir grup, göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahalede etti. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Ölü ve yaralılar var

Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre beş kişi yaralandı.

AP (Associated Press) ise bir polis yetkilisinden aktardığı bilgilere göre polis ve paramiliter güçlerin kalabalığı dağıtmak için cop kullandığını ve göz yaşartıcı gaz attığını aktardı.

Yetkililerin açıklamasına göre protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda en dokuz kişi hayatını kaybetti.

Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, güvenliği sağlamak amacıyla bölgede güvenlik önlemlerini artırırken gösteriler nedeniyle çevredeki trafik akışında aksaklıklar yaşandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.