Pakistan'da camiye intihar saldırısı: 34 ölü, 150 yaralı

Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda çoğunluğu polis 34 kişi yaşamını yitirdi, 150 kişi yaralandı. Camide yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Polis yetkilisi Muhammed İcaz Han, patlamanın ardından caminin çatısının çöktüğünü ve enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Patlamada çevredeki bina ve araçlarda da hasar oluştu, arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Saldırıyı TTP üstlendi

Dawn gazetesinde yer alan haberde, saldırıyı Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği belirtildi.

Başbakan Şahbaz Şerif, saldırıyı kınadı ve bunun arkasında olanlara karşı sert şekilde harekete geçileceğini vurguladı. Peşaver'e giden Şerif, burada yaralıları ziyaret etti ve güvenlik durumuyla ilgili bilgi aldı. Eski Başbakan İmran Han da eylemi "terör saldırısı" olarak nitelendirerek kınadı.

Terör saldırıları arttı

Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı.

TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü mensubu, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.