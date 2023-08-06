Pakistan'da can pazarı

Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 28 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaçi'den Ravalpindi'ye giden Hazara Expressi isimli yolcu treninin 10 vagonunun Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu.

Kazanın "teknik bir arıza" ya da "sabotaj" sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyleyen Rafik, şimdiye kadar ulaşılan 28 ceset ve 50 yaralının Navabşah ve Sanghar bölgelerindeki yakın hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Ordu ve paramiliter kuvvetler arama kurtarma çalışmalarına yardım için olay yerine çağrıldı.

Öte yandan arama kurtarma ekipleri, kaza bölgesinin yerleşim yerlerine uzak olmasından dolayı faaliyetlerini yürütmekte ve yaralıları hastanelere sevk etmekte zorluk çektiklerini kaydetti.

Kaza esnasında trende kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, yerel basın birçok kişinin hala vagonlarda mahsur kaldığını ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Pakistan'da Haziran 2021'de iki trenin çarpışması sonucu 63 yolcu yaşamını yitirmişti.